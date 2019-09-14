خبير “يتحدث” عن محاولة جديدة لاحياء “القانون الجعفري”

2019/09/14 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعتبر الخبير القانوني حسين السعدوني، السبت، الدعوات إلى تغيير المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية الخاص بحضانة الطفل جزءًا من محاولات تشريع القانون الجعفري.

وقال السعدون لـ”كلكامش برس”، إن “الفشل في تشريع القانون الجعفري دعا أصحابه إلى البدء بحراك لإجراء تعديل على قانون الاحوال الشخصية خاصة في المادة 57 والتي تتعلق بحق حضانة الطفل إلى الأم”، متسائلًا “عن الحالات المتكررة والمنتشرة من تعنيف الأطفال من قبل زوجات ابائهم”.

وأضاف السعدون، أن “القانون لم يكن بجانب الأم بشكل مطلق، فهو سمح للأب بالمشاركة في تربية الأطفال، بالإضافة إلى حقه في رؤيتهم”، لافتًا إلى أنه “عند زواج الأم يتطلب توقيع الزوج على استعداده لتربيتهم، فيما يعتبر القانون ترك الام الاطفال في منزل الاهل بمثابة التنازل عن الحضانة للغير”.

وقلل السعدون من “احتمالية إجراء تعديل على القانون، كونه يحتاج إلى حشد نيابي وتصويت، ما يصعب تمريره”.

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