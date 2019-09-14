صورة.. تشكيلة برشلونة لمباراة القمة امام فالنسيا

2019/09/14 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يلعب نادي برشلونة امام نظيره فالنسيا في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم في قمة الجولة الرابعة من الدوري الاسباني.

وجاءت تشكيلة برشلونة على النحو التالي:

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