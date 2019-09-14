2019/09/14 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تعد السلحفاة "جوناثان" أقدم مخلوق على سطح الأرض وما زالت حية.

ولدت " جوناثان" عام 1832 في جزيرة سيشيل ومن ثم نقلت إلى جزيرة سانت هيلانة البريطانية، ولا تزال على قيد الحياة حتى الآن وبصحة جيدة.ويبلغ عمر "جوناثان" الان {187} عاماً.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة.. أقدم مخلوق على سطح الارض لايزال حياً) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة.. أقدم مخلوق على سطح الارض لايزال حياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).