القيادة المركزية الأمريكية تعين قائدا جديدا لعملياتها في سوريا والعراق

2019/09/14 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعيين قائد الفيلق المدرع الثالث الجنرال روبرت وايت قائدا جديدا لعملية “العزم الصلب” التي يخوضها التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” في سوريا والعراق.وتولى وايت قيادة “قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب” خلفا للجنرال بول لاكاميرا الذي كان قائدا للحملة منذ ايلول 2018.وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) الجنرال […]

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