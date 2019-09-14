هل العراق متورط في قصف منشآت نفطية سعودية؟.. مقرب من الديوان الملكي: الحوثيون استفاقوا على الحادثة وتبنوها!

2019/09/14 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدونات: يس عراق علق رئيس تحرير إندبندت عربية الصحفي المقرب من الديوان الملكي السعودي عضوان الأحمري على حادثة استهداف منشآت نفطية سعودية قصفا بالصواريخ او الطائرات المسيرة في ظل تعدد الروايات.وكتب الأحمري على حسابه في “تويتر” ، “الحوثي كان غارقا في النوم، جداً.استفاق على حادثة بقيق وتبناها.تماماً كما حدث في استهداف مضختي […]

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