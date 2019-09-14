الحشد يعلن تأمين منفذ المنذرية بالكامل وصولا إلى بغداد

2019/09/14 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات قيادة قاطع ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، السبت، عن اتمام تأمين وحماية منفذ المنذرية بالكامل وتوزيع القطعات من المنفذ الى الحدود المرسومة مع القوات الأمنية التي تكمل دورها بالحماية وصولا إلى بغداد.

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