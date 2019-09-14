محافظ البصرة يتلقى تهديد عبر «واتس آب»

2019/09/14 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد (كلمة)

- رد محافظ البصرة، اسعد العيداني، يوم السبت، على رسالة التهديد

الموجه له.

وقال العيداني في تسجيل صوتي نشرت مضمونه وكالة الغد برس وتابعه

«كلمة» انه "تم تهديدي من قبل رقم ايراني، عن طريق

الواتس اب، يهدد بعدم ازالة تجاوزات محلات الاندلس في البصرة".

واشار العيداني انه "سيتم ازالة المحلات بعدما تم ازالة كازينو

الاندلس، والان أصبح لديّ اصرار اكبر عن ازالة جميع التجاوزات ولو

يتم تهديدنا بألف تهديد".

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