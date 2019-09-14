نواب يعلنون قرب استجواب وزراء الزراعة والصناعة والنقل

2019/09/14 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أعلن النائب عن تيار الحكمة محمود ملا طلال، اليوم السبت، عن قرب استجواب وزراء الزراعة والصناعة والنقل قريباً.وقال طلال في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب الحكمة عقده في البرلمان ،إنه “تطبيقاً لمواد الدستور والقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب، توفرت لدينا أدلة ووثائق تدين بعض الوزراء من حيث المبدأ في عملهم الوزاري، وقد استكملنا ...

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