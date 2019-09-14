2019/09/14 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

عاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مساء اليوم السبت إلى نواكشوط قادما من واغادوغو عاصمة بوركينافاسو بعد أن شارك في وقت سابق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الموريتاني يعود إلى نواكشوط بعد مشاركته في قمة "الإيكواس") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الموريتاني يعود إلى نواكشوط بعد مشاركته في قمة "الإيكواس") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).