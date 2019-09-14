بيان من هيأة الحشد الشعبي حول المفسوخة عقودهم

2019/09/14 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأصدرت الإدارة المركزية للحشد الشعبي، السبت، بيانا حول إعادة المفسوخة عقودهم.

وقالت الهيأة في بيان تلقته “كلكامش برس”: “باشرنا باستقبال طلبات العودة للجرحى في هيئة الحشد الشعبي الذين تصل نسب عجزهم ٥٠٪ وأكثر من الذين شاركوا في العمليات ضمن قواطع ألوية و مديريات الحشد الشعبي على ان تكون النسبة ضمن السياقات الادارية المعتمدة أصولياً”، لافتة الى ان ” يتم النظر بالقرار من خلال لجنة مختصة تشرف على مراجعة المعاملة و مدى مطابقتها للشروط المطلوبة “.

وأضافت انه “لا وجود لأي قرار في الوقت الحالي يشمل المفصولين من الحشد الشعبي بإعادتهم الى الخدمة”، مؤكدة ” سعي المديرية لحسم القضايا الإدارية وتنظيمها تدريجياً والعمل على تجاوز العقبات من خلال دراسة الوضع ومن ثم القرار الذي يخدم أبناء الحشد الشعبي جميعا”.

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