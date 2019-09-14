2019/09/14 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يؤكد دعم العراق لسياسة استقرار أسواق النفط العالمية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يؤكد دعم العراق لسياسة استقرار أسواق النفط العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).