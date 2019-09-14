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صالح يؤكد دعم العراق لسياسة استقرار أسواق النفط العالمية


صالح يؤكد دعم العراق لسياسة استقرار أسواق النفط العالمية
2019/09/14 | 21:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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