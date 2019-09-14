نجم يوفنتوس إلى الدوري القطري

2019/09/14 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، أن مهاجم الفريق الكرواتي، ماريو ماندزوكيتش سيتجه للدوري القطري.

اللاعب الكرواتي تم استبعاده من قائمة يوفنتوس لدوري ابطال اوروبا، كذلك استبعده ساري من مواجهة فيورنتينا صباح اليوم.وقال باراتيتشي لشبكة "سكاي" الإيطالية: "لقد كان ماريو لاعبًا هامًا للغاية بالنسسبة لنا على مر السنوات الماضية، لقد أثبت نفسه على كل المستويات".وأضاف: "لقد توصلنا معه لاتفاق، وسيرحل عن الفريق قررنا جميعًا أنه من الأفضل أن يقبل بالعرض المقدم له".وأكد باراتيتشي: "العرض الذي جاء للاعب من الدوري القطري، ولكن لا يمكنني تأكيد الفريق".وارتبط ماندزوكيتش بفريق الغرافة القطري، وكذلك الدحيل، الفريق الذي ضم مهدي بن عطية من يوفنتوس في الشتاء.



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