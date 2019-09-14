2019/09/14 | 21:41

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رغم صفارات الاستهجان..



نيمار يقود فريقه لفوز بشق الانفس

قاد البرازيلي نيمار داسيلفا فريقه باريس سان جيرمان للفوز على ضيفه

ستراسبورغ بصعوبة بالغة، بهدف دون رد، اليوم السبت، في الجولة الخامسة

من الدوري الفرنسي.سجل هدف المباراة الوحيد، نيمار جونيور في الدقيقة (90+2) بمقصية

رائعة بيسراه في القائم الأيمن قبل أن تدخل الشباك، ليسجل هدفا في وقت

قاتل.ودخل نيمار المباراة وسط صفارات الاستهجان من جماهير النادي .ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 12 نقطة من خمس مباريات قبل

مباراته ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، وهو

لقاء لن يشارك فيه نيمار بسبب الإيقاف.وتركت النتيجة ستراسبورغ في المركز 18 برصيد ثلاث نقاط.

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