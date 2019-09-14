رئيس الجمهورية يؤكد دعم العراق لسياسة استقرار أسواق النفط العالمية

2019/09/14 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح دعم العراق لسياسة استقرار اسواق النفط العالمية ، بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة./انتهى

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