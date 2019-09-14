الشرطة يتوج بكأس السوبر العراقي للمرة الاولى في تاريخه

2019/09/14 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج فريق الشرطة بكأس السوبر العراقي، بفوزه اليوم السبت، على فريق الزوراء بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعد أن انتهت المباراة بوقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)، والتي أقيمت مساء اليوم، في ملعب الكوت الأولمبي.

سجل هدف الزوراء علاء عباس في الدقيقة 49 وعادل للشرطة المحترف الكونغولي موبكو في الدقيقة 60.

رغم أفضلية الشرطة في الشوط الأول، إلا أن الفرص التي حصل عليها لم تكن بالتركيز المطلوب، فأهدر علاء عبد الزهرة رأسية علت العارضة ورأسية لمروان حسين تمكن منها الحارس فهد طالب.

فيما رد محمد رضا جليل، بتسديدة ردها حارس الشرطة محمد حميد، فيما حاول كرار جاسم من ركلة حرة لم تكن بالتركيز المطلوب.

في الشوط الثاني، تمكن الزوراء من تحقيق بداية مميزة ففي الدقيقة 49 أحرز المهاجم علاء عباس برأسية استقرت بشباك فريق الشرطة الذي ضغط بقوة لإداراك التعادل.

وتحقق للشرطة ما أراد، عبر البديل المحترف الكونغولي جونيور موبكو الذي روض الكرة وسددها أرضية في أقصى الزاوية معدلًا النتيجة في الدقيقة 60.

وكاد الكونغولي أن يضاعف النتيجة من كرة هائلة ردتها العارضة فيما تلاعب كرار جاسم بمدافعي الزوراء وسدد الكرة لكن تألق الحارس فهد طالب في إبعادها.

وكاد أن يحسم البديل شيركو كريم النتيجة لمصلحة الشرطة، لكن كرته علت العارضة، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكلا الفريقين ويحتكما لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح تمكن الشرطة من إحراز اللقب، بتسجيله 4 ركلات وأهدر ركلة واحدة عبر سعد عبد الأمير.

فيما سجل الزوراء 3 ركلات وأهدر ركلتين عبر محمد عبد الزهرة ومحمد رضا ليتوج الشرطة بطلا لكأس السوبر.

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