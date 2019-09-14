مانشستر سيتي يسقط في فخ

2019/09/14 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تعرض مانشستر سيتي لهزيمته الأولى هذا الموسم، بعد سقوطه بطريقة مفاجئة أمام نوريتش سيتي، الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز، ليبتعد عن ليفربول المتصدر.

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