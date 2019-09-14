وثائق .. تواقيع نيابية لإلغاء وتجميد قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات العقود والإجراء

2019/09/14 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقرر مجلس الوزراء في الثامن من ايلول الحالي، اعتماد اليات معالجة العاملين بصفة عقود وأجراء يوميين في المؤسسات الحكومية، والتي وضعتها اللجنة المكلفة بذلك.

الوثقائق أدناه: انتهى.ص.هـ.ح.

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