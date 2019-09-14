إخماد حريق اندلع في محطة وقود في البصرة

2019/09/14 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة

اعلنت

مديرية الدفاع المدني، السبت، اخماد حريق اندلع في محطة وقود في منطقة سفوان

بمحافظة البصرة، مؤكدة عدم وقوع خسائر بشرية في الحادث.

وقالت

المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بعد ورود اخبار

عن وجود حادث حريق في ناخية سفوان داخل محطة وقود استراحة سفوان، تم على الفور

توجه فرقة اطفاء مع عجلة حوضية من مركز سفوان”.

واضافت

المديرية، أن “الحادث هو احتراق ثلاثة مضخات لتزويد الوقود وعجلة نوع بيك اب

وتم اخماد النيران ومنع انتشارها الى اجزاء المحطة بمهنية عالية، دون وقوع خسائر

بشرية”، مشيرا الى ان “سبب اشتعال النيران هو قدحة من العجلة اثناء

التزود بالوقود”.

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