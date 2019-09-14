“بالفيديو” اغلاق مفاجئ للطريق الرابط بين نينوى وصلاح الدين.. وطوابير من السيارات تنتظر

2019/09/14 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق حصلت “يس عراق” على مقطع مصور يظهر اغلاق الطريق الرابط بين نينوى وصلاح الدين بصورة مفاجئة من دون معرف الاسباب، مما ادى الى توقف عشرات السيارات في طوابير طويلة

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