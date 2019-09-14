انفراج أزمة اتحاد الكرة ودرجال

2019/09/14 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ بلال زكي

حمل الاجتماع التداولي الذي أقيم أمس الأول في العاصمة القطرية الدوحة بين اتحاد الكرة والنجم الكروي عدنان درجال بوادر انفراج في الأزمة القائمة بين الطرفين منذ فترة طويلة على خلفية اتهام الأخير بتزوير أوراق رسمية وابعاده عن الترشح في الانتخابات التي أقيمت نهاية آيار من العام الماضي وشهدت تجديد الثقة بعبد الخالق مسعود رئيسا لاربع مسنوات مقبلة، ما دفع درجال إلى سلوك طريق القضاء لاسترداد حقه، اضافة الى تقديم شكوى رسمية في محكمة «كاس» الدولية الخاصة بحل النزاعات الرياضية.

وشهد الاجتماع الأخير الذي عقد بوساطة من رئيس الاتحاد القطري حمد بن خليفة حضور أطراف الأزمة متمثلا بعدنان درجال ورئيس اتحاد الكرة ونائبه علي جبار وأمين السر الدكتور صباح رضا ووليد طبرة، فضلا عن بعض الشخصيات الرياضية المقربة من الجانبين.

وعلمت «الصباح» من مصادرها الموثوقة ان الاجتماع شهد الاتفاق على جملة من الأمور التي سيتم العمل على تطبيقها خلال الفترة المقبلة، ومنها عقد اجتماع عاجل لمجلس ادارة اتحاد الكرة يقام اليوم الأحد أو غد الاثنين على أبعد تقدير يدعو فيه الهيئة العامة لمؤتمر استثنائي بعد مرور 45 يوما بحسب النظام الداخلي.

واشار المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه الى ان المؤتمر الاستثنائي سيشهد حل مجلس ادارة الاتحاد الحالي، والخيار الأقرب سينحصر بين تشكيل هيئة مؤقتة، أو اعادة الانتخابات شرط تعديل واعادة النظر واضافة فقرات أخرى ضمن النظام الداخلي بعد استحصال موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».واضاف ان الاجتماع التداولي جرى خلاله التأكيد على ضرورة تحديد المتسبب باتهام درجال بالتزوير وحرمانه من ممارسة العمل الرياضي، وتنازل الأخير عن الدعاوى المقدمة من قبله في المحاكم العراقية بحق أمين سر الاتحاد وعدد من الموظفين.

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