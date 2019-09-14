الشرطة يتوج بلقب كأس السوبر

2019/09/14 | 22:04

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بغداد/ نبيل الزبيدي

توج الشرطة بلقب كاس السوبر العراقي بكرة القدم بعد فوزه على الزوراء بفارق الركلات الترجيحية 4-3 في المباراة التي جمعتهما يوم امس على ملعب الكوت الدولي، وقد انتهى الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما.

الشوط الاول انتهى سلبيا بدون اهداف، سجل النوارس في الدقيقة 48 عن طريق المهاجم علاء عباس، واستطاع القيثارة ادراك التعادل بتسديدة موبوكو في الدقيقة 60، سجلت المباراة حضورا جماهيريا غفيرا امتلأت به مدرجات ملعب الكوت الدولي في اول مباراة يحتضنها منذ افتتاحه.



سجل للشرطة جونيور موبوكو وضرغام اسماعيل وعلي فائز ووليد سالم فيما اخفق سعد عبد الامير، وسجل للزوراء عماد محسن واحمد فاضل وعبد الله عبد الامير واخفق محمد عبد الزهرة ومحمد رضا.

ولاول مرة في تاريخ القيثارة يحصل على هذا اللقب ويعد الشرطة الأقل مشاركة في كأس السوبر بين الأندية الجماهيرية اذ خاض مباراة واحدة في عام 1998 أمام الزوراء أيضا وخسر بهدف دون رد، فيما توج بلقبها الزوراء العام 2017 بركلات الترجيح على حساب القوة الجوية، بعد التعادل بهدف لكل فريق.

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