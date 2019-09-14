الموسوي : فرق تقصي الحقائق في مكتب نينوى وثقت عودة 90 % من نازحي مخيم الحاج علي جنوب الموصل

2019/09/14 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد عقيل الموسوي، رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم السبت، ان فرق تقصي الحقائق في مكتب نينوى وثقت عودة 90 % من نازحي مخيم الحاج علي جنوب الموصل.

وقال مكتبه الاعلامي، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "بالاشارة الى توجيهات رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان، عقيل الموسوي المباشرة الى مكتب المفوضية في محافظة نينوى بتشكيل فريق تقصي للحقائق ، بشأن عدم توفير التسهيلات الممكنة لاعادة نازحي مخيم الحاج علي في جنوب محافظة نينوى".

واكد الموسوي، وفقا للبيان، ان "الفريق سجل عودة اغلبية ساكني المخيم الى مناطقهم باستثناء عدد قليل منهم لايتجاوزن 10 % من المجموع الكلي ، مؤكدا بأن فريق مكتبنا المكلف بتقصي الحقائق توجه الى المخيم الكائن في ناحية القيارة السبت ٢٠١٩/٩/١٤ و التقى مع إدارة المخيم من مكتب الهجرة والمهجرين في نينوى ومنظمة الهجرة الدولية IOM وكذلك العوائل النازحة بشكل مباشر وتم تزويدهم والاستمارات الخاصة بالشكاوي للتوثيق فيما اذا كان هناك اي خرق حاصل في حقوقهم لتفعيلها مع الجهات المعنية وايجاد الحلول المناسبة بذلك".

وتابع انه "وثق فريق المفوضية عملية مغادرة النازحين للمخيم بصورة طوعية وتسليمهم لخيمهم واثاثهم بعجلات حمل مدنية دون اي عوائق او منع يذكر، حيث تم تنظيمهم برتل واحد من قبل قيادة عمليات نينوى لنقل وتأمين الحماية للعوائل العائدة إلى مناطق سكناهم في محافظة نينوى تجنبا من اي خرق أمني لهم او عائق يذكر".

واوضح مسؤول فريق تقصي الحقائق في مكتب المفوضية في مفوضية نينوى لحقوق الانسان، بان "النازحين لا يسمح لهم بالمغادرة الفردية الا بمرافقة القوات الامنية من اجل تامين التسهيلات وتوفير الحماية الكافية لهم"، مؤكدا في الوقت نفسه ان "المكتب سيواصل زياراته الى كافة المخيمات في المحافظة لغرض توثيق معاناتهم ورفع ذلك في تقارير رسمية".

وأشاد الموسوي "بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية في المحافظة في سبيل تأمين متطلبات العودة الطوعية داعياً في الوقت ذاته الى اعمام الحملة الطوعية على جميع المخيمات في نينوى وباقي المحافظات وفي الاقليم واباسراع في عودة النازحين قبل حلول فصل الشتاء"، داعياً في الوقت ذاته فرق رصد المفوضية "للتواجد في مخيمات النازحين وفي المناطق التي عادوا اليها ومراقبة ورصد كافة الانتهاكات التي يتعرضون لها".

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