2019/09/14 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس توج فريق الشرطة بلقب كأس السوبر العراقي بتغلبه على نظيره الزوراء بركلات الترجيح في المباراة التي اقيمت بين الفريقين على ملعب الكوت، مساء اليوم السبت.ونجح الزوراء في افتتاح النتيجة بتسجيله الهدف الاول عن طريق علاء عباس في الدقيقة 48، لينجح الشرطة في تعديل النتيجة عن طريق اللاعب جونيور موكوكو في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة بطلا لكأس السوبر بركلات الترجيح وكالة خطوة برس.

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