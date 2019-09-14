بالصور.. حريق كبير داخل محطة سفوان بسبب

2019/09/14 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة:الفرات نيوز} اندلع حريق كبير داخل محطة وقود استراحة سفوان في البصرة.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني العامة، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" تم توجيه فرقة اطفاء مع عجلة حوضية من مركز سفوان بعد ان ادى الحادث الى احتراق ثلاثة مضخات لتزويد الوقود وعجلة نوع بيك اب مدنية".وأضاف" حيث تم اخماد النيران ومنع انتشارها الى اجزاء المحطة"، عازياً أسباب الحريق الى" انفجار قداحة داخل عجلة اثناء التزود بالوقود".انتهى

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