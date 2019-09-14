2019/09/14 | 22:11

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بث مباشر..



قمة الليجا الاسبانية بين برشلونة وفالنسيا

تأریخ التحریر: : 2019/9/14 22:00

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{دولية: الفرات نيوز} يلعب الان في قمة الجولة الرابعة من الدوري الاسباني حامل اللقب برشلونة أمام حامل الكأس نادي فالنسيا.

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