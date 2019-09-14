2019/09/14 | 22:12

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التربية النيابية تطالب بأجراء امتحانات الدور الثالث

طالبت لجنة التربية النيابية الوزارة بأجراء امتحانات الدور الثالث

للعام الدراسي 2018 ، 2019.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التربية النيابية برئاسة النائب قصي محسن

الياسري رئيس اللجنة، وحضور اعضائها اليوم السبت، لمناقشة عدد من

المواضيع المدرجة على جدول اعمالها.وذكر بيان للجنة، انه" في مستهل الاجتماع اكد رئيس لجنة التربية على

ضرورة تكثيف الجهد الرقابي شاكراً السيدات السادة اعضاء لجنة التربية

على الجهد الذي قدموه خلال السنة التشريعية الاولى من عمل المجلس على

الرغم من تاخر تسميه وزيرا للتربية والذي اثر بدوره على اداء وزارة

التربية نظرا لحجم المسؤليات الملقاة على عاتق الكوادر المتقدمة في

الوزارة".واضاف ان" المجتمعين ناقشوا خلال الاجتماع ملف التعيينات في وزارة

التربية و اتفقت اللجنة على تشكيل لجان من السادة الاعضاء لمتابعة

ومراقبة اليات التعيين ضمن دوائر ومديريات التربية في بغداد

والمحافظات على ان يقدم الاعضاء تقرير مفصل عن كل مديرية، وحسب ضوابط

الامانة العامة لمجلس الوزراء".من ناحية اخرى طالبت لجنة التربية النيابية الوزارة" بأجراء امتحانات

الدور الثالث للعام الدراسي { 2018 ، 2019 } أملين من جميع الطلبة

اغتنام الفرصة التي سبقتها فرصة اخرى لاجتياز المرحلة، مشيدين بالدور

المهم الذي تقوم به اللجنة الدائمة للامتحانات على ما يبذلونه من جهود

من اجل انجاح سير عملية الامتحانات والقضاء على كل ما يعيق انسيابية

الامتحانات".كما اكدت اللجنة على" متابعة موضوع طباعة الكتب المدرسية مثمنين دور

بعض المديريات التي كانت نتائج توزيع الكتب المدرسية وصلت لنسب جيدة

داعين المديريات الاخرى انجاز اعمالها".

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