كتلة الحكمة تدعو عبد المهدي لمراجعة آليات البرنامج الحكومي

2019/09/14 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مضي مجلس النواب بمحاسبة خمسة وزراء وتوقعت إقالتهم بغداد – وعد الشمري: دعت كتلة الحكمة المعارضة، أمس السبت، مجلس الوزراء إلى مراجعة آليات تنفيذ البرنامج الحكومي بهدف تقديم الخدمات إلى المواطن ومكافحة الفساد، وفيما أكدت سعي مجلس النواب لمحاسبة خمسة وزراء بتهم فساد، نفت اتفاق الكتل السياسية على استبدال رئيس الحكومة عبد المهدي وإعادة ...

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