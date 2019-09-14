نائب: القرار 311 يعني عجز حكومة عبد المهدي عن مغادرة عُقد الحكومات السابقة

2019/09/14 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: انتقد النائب عن تحالف سائرون، سعد مايع الحلفي، امس السبت، قرار الحكومة بتخويل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي صلاحية تمديد خدمة أصحاب الدرجات الخاصة، مبينا ان الحكومة الحالية عجزت عن مغادرة عقدة الحكومات السابقة.وقال الحلفي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، انه “عندما تسنم عادل عبد المهدي مهامه رئيساً ...

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