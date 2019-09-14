ملا طلال : استكملنا جميع اجراءات استجواب وزراء الزراعة والصناعة والنقل

2019/09/14 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: اكد النائب عن كتلة الحكمة المعارضة محمود ملا طلال امس السبت، استكمال جميع اجراءات استجواب وزراء الزراعة والصناعة والنقل.وقال طلال في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب الحكمة وكتل اخرى عقد في مجلس النواب وتابعته الصباح الجديد، إنه تطبيقاً لمواد الدستور والقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب، توفرت لدينا أدلة ووثائق تدين ...

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