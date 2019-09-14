انتخاب سلام البناي رئيسا  جديدا لاتحاد أدباء وكتاب كربلاء

2019/09/14 | 22:16

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( المستقلة ) / علي النصر الله / … انتخب الكاتب والاديب والإعلامي سلام محمد البناي ، مساء السبت ، ، رئيسا جديدا لاتحاد وادباء وكتاب كربلاء بعد فوزه في الانتخابات التي جرت،اليوم ،في كربلاء.

واعلن رئيس اتحاد وادباء والكتاب في كربلاء عمار المسعودي في بداية المؤتمر الانتخابي عن حل الهيئة السابقة ليتم انتخاب هيئة جديدة .

وقال المسعودي لـــ ( المستقلة ) اقيم اليوم المؤتمر الانتخابي لاتحاد أدباء وكتاب كربلاء وبحضور أدباء وكتاب كربلاء اللذين لهم حق الانتخاب وتم انتخاب سلام محمد البناي رئيسا جديدا للاتحاد ، بعد حصوله 37 صوتا “.

وأضاف فيما “جاء ثانيا الدكتور عمار الياسري بـــ ٣٣ صوت و حمودي الكناني ٢٩ صوت وصلاح السيلاوي ٢٧ ونوفل الحمداني ٢٦ “.

و اشار الى انه تمت “تسوية رئاسة الاتحاد بالتراضي وبدون انتخاب ليصبح البناي رئيسا لاتحاد ونوفل الحمداني نائب له ” .

يذكر أن اتحاد ادباء وكتاب كربلاء والمحافظات قد أجلوا الانتخابات بسب وفاة رئيس الاتحاد الخياط قبل أسبوعين “.

و سلام البناي/ شاعر وإعلامي ، تولد 1962 ، دبلوم فني ، بكالوريوس صحافة ، عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ، عضو نقابة الصحفيين العراقيين ، عضو مؤسس في منتدى الأدب التفاعلي الرقمي ، يعمل محرر في جريدة صباح كربلاء التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي ، وصدر له (قراءة في ورد الصباح ) مجموعة شعرية عام 2000 ، (احتفالية الرحيل الأخير ) مجموعة شعرية عام 2002 ، ( الفجر وما تلاه ) مجموعة شعرية عام 2008 ، ( بالياقوت تدلت عناقيدها ) مجموعة شعرية عام 2011 ، كتاب ( من الخطيّة إلى التشعّب) عام 2009 ، كتاب ( الشعر التفاعلي الرقمي ) أعداد وتقديم 2009 ، كتاب ( ثقافتنا الالكترونية ) أعداد وتقديم 2009 ، كتاب (القصيدة التفاعلية الرقمية) إعداد وتقديم 2009 ، وكما صدر عنه كتاب بعنوان ( مدونة الوجع ) للأديبة نورس الخالدي عام 2008 تضمن ما كتب عنه من دراسات ومقالات نقدية حول تجربته الشعرية “.

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