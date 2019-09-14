2019/09/14 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Tjn5-uc91Kg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشريط الاصفر - مقابل 300 ألف دينار .. قتل صديقه وحرق جثته بمادة البنزين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشريط الاصفر - مقابل 300 ألف دينار .. قتل صديقه وحرق جثته بمادة البنزين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).