التربية: فتح باب الاعتراض على نتائج الدور الثاني للسادس الاعدادي ابتداء من غد الأحد

2019/09/14 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المكتب الاعلامي لوزير التربية وكالة قصي السهيل في بيان عن فتح باب الاعتراض على نتائج الدور الثاني السادس الاعدادي ابتداء من يوم غد الاحد.

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