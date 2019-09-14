العبايجي لـ

2019/09/14 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكدت الامين العام للحركة المدنية الوطنية شروق العبايجي، اليوم السبت، ان البرلمان الحالي اضعف بكثير من البرلمانات السابقة، مشيرة الى انه كان المفروض

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