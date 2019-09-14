2019/09/14 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هنأ كل من زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني، اليوم السبت، المنسق العام لحركة التغيير الكوردية عمر السيد علي، بمناسبة اعادة انتخابه في اعلى هرم القيادة في حركة التغيير، ونجاح الانتخابات التي اجرتها الحركة لاختيار منسقها العام.

وجاء في بيان لموقع بارزاني انه خلال إتصال هاتفي، هنأ رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم السبت 14/ أيلول / 2019، عمر السيد علي، بمناسبة إعادة إنتخابه كمنسق عام لحركة التغيير، متمنيا له النجاح والموفقية.

كما قدم بارزاني، بحسب البيان نفسه، وخلال الإتصال الهاتفي ذاته، تهانيه للمنسق العام لحركة التغيير بمناسبة نجاح عملية الإنتخابات الداخلية للحركة.

من جهته اكد رئيس اقليم كوردستان خلال اتصال هاتفي مع السيد علي ان الاخير بتاريخه النضالي وكفاحه واستعداده وشخصيته كان جديرا باعادة الانتخاب في منصبه.

واضاف البيان ان بارزاني قدم تهانيه بنجاح انتخابات حركة التغيير والفريق الجديد في قيادة الحركة، متمنيا لهم النجاح لهم وللحركة.

واشار البيان ان السيد علي من جهته عبر عن تقديره وشكره لرئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

في غضون ذلك اتصل رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني بالسيد علي، مساء السبت، لتقديم التهاني له بمناسبة انتخابه منسقا عاما لحركة التغيير.

وقال بيان حكومي ان الاتصال تضمن فضلا عن التهاني للسيد على بفوزه بانتخابات الحركة، تمنى له النجاح، معربا عن امله باستمرار السلم والتنسيق ووحدة الصف بين جميع الاطراف من اجل خدمة اهالي كوردستان.

واضاف البيان ان السيد علي من جهته عبر عن شكره لبارزاني واعلن عن دعم حركة التغيير لحكومة الاقليم من اجل خدمة المواطنين في اقليم كوردستان.

وكانت حركة التغيير قد اجرت، اليوم السبت، انتخابات داخلية لاختيار منسق عام جديد للحركة (اعلى سلطة في قيادتها) واعيد خلالها اختيار عمر السيد علي لمنصب المنسق العام للحركة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قادة اقليم كوردستان يهاتفون السيد علي ويهنئونه بإعادة انتخابه منسقا للتغيير) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قادة اقليم كوردستان يهاتفون السيد علي ويهنئونه بإعادة انتخابه منسقا للتغيير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).