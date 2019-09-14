هل تتخيل اضرار استخدام الموبايل ليلاً ؟

2019/09/14 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} حذرت دراسات حديثة من استخدام الموبايل ليلاً قبل النوم.

ونصحت الدراسات بعدم استخدام الموبايل ليلاً قبل النوم لأن لهذه العادة العديد من المضاعفات السيئة منها:-

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