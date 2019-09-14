2019/09/14 | 23:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحشد ينفي انباء قطع طريق كركوك – بغداد
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد ينفي انباء قطع طريق كركوك – بغداد ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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