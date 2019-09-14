2019/09/14 | 23:25

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عاجل | بومبيو: نعمل مع حلفائنا لضمان استمرار إمدادات سوق الطاقة العالمي ومحاسبة #إيران على اعتدائها

عاجل | بومبيو: نعمل مع حلفائنا لضمان استمرار إمدادات سوق

الطاقة العالمي ومحاسبة #إيران على اعتدائها

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