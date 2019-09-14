2019/09/14 | 23:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | بومبيو: نعمل مع حلفائنا لضمان استمرار إمدادات سوق الطاقة العالمي ومحاسبة #إيران على اعتدائها) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل | بومبيو: نعمل مع حلفائنا لضمان استمرار إمدادات سوق الطاقة العالمي ومحاسبة #إيران على اعتدائها
عاجل | بومبيو: نعمل مع حلفائنا لضمان استمرار إمدادات سوق
الطاقة العالمي ومحاسبة #إيران على اعتدائها
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | بومبيو: نعمل مع حلفائنا لضمان استمرار إمدادات سوق الطاقة العالمي ومحاسبة #إيران على اعتدائها) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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