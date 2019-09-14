الجزائر تجدد دعمها لجهود الأمم المتحدة في ليبيا

2019/09/14 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

جددت الجزائر يوم الأمس موقفها الداعي إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا، وطالبت الأطراف المتنازعة في هذا البلد إلى وقف إطلاق النار والعودة

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