بسطو مسلح.. سرقة مبالغ مالية من منزل شمالي بغداد

2019/09/14 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، مساء السبت، بأن مسلحين مجهولين نفذوا عملية سطوا مسلح على منزل وسرقوا مبالغ مالية ومصوغات شمالي بغداد.

وقال المصدر، إن مسلحين

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