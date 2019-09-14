حماموش نونور - الجزائر: يوم الجمعة 28 من الحراك تعبيرا عن رفض الانتخابات الرئاسية

2019/09/14 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حماموش_نونور مرة أخرى، أصر رئيس الأركان أحمد قايد صالح في خطابه الأخير على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية، التي قدمها على أنها السبيل الوحيد والفريد للخروج من الأزمة النظامية التي تشهدها الجزائر.ويدعو رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح ومنسق هيئة الحوار الوطني والوساطة كريم يونس، المكلفان بالإشراف على قيادة المرحلة الانتقالية، الأحزابَ والجمعيات السياسية إلى مناقشة كيفيات تحضير الانتخابات.لكن ......

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