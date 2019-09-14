علا شيب الدين - الشر إذ يتديَّن

2019/09/14 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علا_شيب_الدين "هؤلاء عبادك/ قد اجتمعوا لقتلي تعصُّباً لدينك / وتقرُّباً إليكَ/ فاغفر لهم!/ فإنك لو كشفتَ لهم ما كشفتَ لي/ لَما فعلوا ما فعلوا/ ولو سترتَ عنّي ما سترتَ عنهم/ لَما لقيتُ ما لقيت" (الحلّاج).ربما تكون هذه "الصلاة الشِّعريَّة"، من أهم ما يمكن القيام به، قبل الخوض في موضوعٍ شائك، كمِثل موضوعِ الشرّ عموماً، والشر المشبَّع بتديّن زائف خصوصاً.لقد لاقت الشخوص الآتي ذِكرها في ما يلي من هذه......

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