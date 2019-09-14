2019/09/14 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Bkmzl1lCfRM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسن فدعم: معسكران من اصل 18 معسكرا تعرضت لعدوان اسرائيلي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حسن فدعم: معسكران من اصل 18 معسكرا تعرضت لعدوان اسرائيلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).