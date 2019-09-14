2019/09/14 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aQUgBsbqkLg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحركات حكومية ونيابية لايقاف تكرار الاستهدافات المعادية لمقرات الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحركات حكومية ونيابية لايقاف تكرار الاستهدافات المعادية لمقرات الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).