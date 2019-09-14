وزير الخارجية الأميركي يتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على منشآت نفطية سعودية

2019/09/14 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم السبت، الجمهورية الاسلامية الإيرانية بالوقوف وراء الهجوم على منشآت نفطية سعودية.

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