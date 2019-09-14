أول ردّ من نادين نجيم على قرار الإنفصال عن زوجها: الفراق صعب وسنبقى أصدقاء

2019/09/14 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

في أول ردّ للنجمة نادين نسيب نجيم على قرار انفصالها عن زوجها هادي أسمر كتبت على "تويتر" القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ماكانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا".



وتابعت " ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا."

وكانت مصادر من مكتب نادين الإعلامي أكدت، حدوث الإنفصال فعلا ونادين وهادي اتفقا قبل عام تقريبًا على الإنفصال كزوجين، لكنهما قررا أن تأخذ الأمور وقتها الطبيعي لتحضير ولديهما "هيفين وجوفاني" على هذه الخطوة المصيرية في حياتهما كي لا تؤثر سلبًا على عامهما الدراسي أيضًا، وفضّلا التكتم عن هذا الموضوع حتى الإنتهاء من معاملات الطلاق، ولهذا السبب بقيت نادين مع هادي والولدين في نفس المنزل رغم الإنفصال، وهي الآن تنتظر معاملات الطلاق لكي تنتهي حتى تنتقل إلى منزلها الخاص برفقة "هيفين وجوفاني".

يأتي إعلان نادين لهذا الخبر بعد فوزها يوم أمس بجائزة أفضل ممثلة عربية لعام 2019 خلال فعاليات "مهرجان الفضائيات العربية" بدورته العاشرة في القاهرة عن دورها في مسلسل "خمسة ونص" الذي تقاسمت بطولته مع كل من قصي خولي ومعتصم النهار.

وتلقت نادين الكثير من رسائل الدعم من جمهورها الذي أكد احترام قرارها هي وهادي، والأهم ان تكون حياة الطفلين هادئة ويضمنا لهما مستقبلاً ناجحاً.

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