الفتح يتراجع عن تهديد عبد المهدي بالاقالة :ستعيد العراق إلى المربع الأول

2019/09/14 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، اليوم السبت، ان إقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي غير واردة حاليا، مؤكدا انها سوف تعيد العراق إلى المربع الأول.

وقال البلداوي في حديث لقناة محلية ،تابعته “كلكامش برس” إن “أقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في ظل الاوضاع الحالية غير واردة، ليس لشخصه انما من أجل مصلحة العراق”، مبينا “اننا عانينا من تشكيل الحكومة واختيار شخص في هذه الحكومة تتفق عليه جميه الكتل السياسية”.

وأضاف ان “الذهاب بهذا الاتجاه سيعيد العراق الى المربع الاول، لا سيما في ظل الظروف والصعوبات التي تعاني منها المنطقة بصورة عامة والعراق بصورة خاصة”، موضحا “اننا نحاول اليوم قدر الامكان تقديم الدعم من اجل ان تسير الحكومة باتجاه النجاح”.

وتابع “هناك خطوات جديدة قد تحققت للحكومة لكنها لا تلبي طموح الجميع، لكن بالمحصلة نحن نسعى الى دعم الخطوات الحكومية التي يمكن من خلالها تلبية مطالب الشعب”، مبينا “اننا نأمل من الحكومة ان تكون هناك خطوات اكثر جدية في المرحلة الثانية”.

وكان رئيس كتلة النصر النيابية رياض التميمي،قال السبت، ان التصريحات باقالة رئيس الوزراء كانت فردية ولم تتبناها كتلة سياسية.

واضاف التميمي لـ”گلگامش برس” ان “اغلب التصريحات باقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فردية ولم تكن هناك كتلة سياسية تبنت الموضوع بشكل رسمي”.

ولفت الى ان مجلس النواب كان يتمتع بعطلة تشريعية وكل مايصرح به فهو يرجع الى نواب من مختلف الكتل النيابية”، موضحا ان “اجتماع هيأة رئاسة مجلس النواب مع رئاسات الكتل النيابية الان لمناقشة اعمال مجلس النواب في المرحلة المقبلة”.

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