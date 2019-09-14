بومبيو يحمل طهران مسؤولية الهجوم على “أرامكو”

2019/09/14 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقال بومبيو إن طهران شنت هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية- جيتي

حمّل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السبت، مسؤولية الهجوم على محطات نفطية بالسعودية لإيران.

وقال بومبيو إن طهران شنت هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية، مضيفا أنه لا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن.

ونقلت وكالة “رويترز” عن ثلاثة مصادر مطلعة أن إنتاج السعودية وصادراتها من النفط تعطلت، السبت، إثر هجوم شنته جماعة الحوثي اليمنية، على منشأتين لشركة “أرامكو”.

وأوضح مصدر للوكالة أن الهجمات تؤثر على إنتاج خمسة ملايين برميل من النفط يوميا، أي قرابة نصف الإنتاج الحالي للمملكة، دون تفاصيل إضافية.

وإحدى المنشأتين المستهدفتين هي أكبر مصفاة لتكرير النفط في العالم، بحسب الوكالة، وتزيد الطاقة التكريرية للمصفاة عن سبعة ملايين برميل من النفط الخام يوميا.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وسائل إعلام سعودية أن حريقا شب في منشأتين تابعتين لشركة “أرامكو”، نتيجة استهدافهما بطائرتين مسيرتين، دون تحديد مصدرهما.

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