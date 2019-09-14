بالارقام.. احصائية جديدة لحالات الانتحار في العراق

2019/09/14 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات ينوز} كشفت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم السبت، عن بلوغ عدد حالات ومحاولات الانتحار في العراق خلال العام الجاري.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "عدد حالات ومحاولات الانتحار من بداية عام 2019 ولغاية الاول من ايلول بلغت {274} حالة لعموم محافظات العراق".يشار إلى أن عدداً من المحافظات العراقية شهدت في الآونة الاخيرة ارتفاعاً ملحوظا في محاولات الانتحار، فيما تعزو الجهات الرسمية أسباب تلك الحالات إلى مشاكل اجتماعية ونفسية وقلة فرص العمل.انتهى

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