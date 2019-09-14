تطور خطير حيال تورط ايران عبر جماعات عراقية بقصف السعودية : بومبيو يشعل شرارة التحشيد – صور

2019/09/14 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : بعد اعلان حوثي بان عملية القصف التي استهدفت السعودية و منشآتها النفطية من اليمن ، وهو ما نفته مصادر صحفية سعودية مقربة من الديوان الملكي بينها الصحفي السعودي عضوان الاحمري ..قال وزير الخارجية الامريكية (مايك بومبيو) ان ” طهران تقف وراء ما يقرب من 100 هجوم على المملكة العربية السعودية بينما يتظاهر […]

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