2019/09/14 | 23:55

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ترامب: مقتل حمزة نجل أسامة بن لادن في عملية أمريكية

متابعة

(كلمة) - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت مقتل حمزة

نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، والذي كان هو أيضا شخصية

بارزة في التنظيم، في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب.

وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض إن العملية تمت في منطقة

الحدود بين أفغانستان وباكستان لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وتابع ترامب قائلا ”لا يحرم مقتل حمزة بن لادن القاعدة من مهارات

قيادية مهمة والصلة الرمزية بوالده فحسب بل أيضا يقوض أنشطة مهمة في

عمليات التنظيم“.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن حمزة ، الذي يُعتقد أن عمره 30 عاما،

قتل قبل عدة أشهر قرب الحدود بين باكستان وأفغانستان وتم إبلاغ

ترامب وقتها بالعملية.

وقتلت القوات الأمريكية أسامة بن لادن في 2011.

وكان حمزة بجانب والده في أفغانستان قبل هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001

على الولايات المتحدة.



كما أمضى وقتا معه في باكستان بعد الغزو الذي

قادته الولايات المتحدة لأفغانستان والذي دفع كثيرين من كبار قيادات

القاعدة للذهاب إلى هناك طبقا لما ذكره معهد بروكينجز.

وفي عام 2017 صنفت وزارة الخارجية الأمريكية حمزة بأنه إرهابي عالمي

بعد أن دعا إلى القيام بأعمال إرهابية في عواصم غربية وهدد

بالانتقام من الولايات المتحدة لقتل والده.

وكانت رويترز ذكرت في 31 يوليو تموز نقلا عن مسؤول أمريكي مطلع أن

حمزة لقي حتفه لكن بيان يوم السبت يمثل أول مرة تؤكد فيها الحكومة

الأمريكية العملية.

ولم يتضح لماذا قرر البيت الأبيض إعلان المعلومات الخاصة بمقتل حمزة

يوم السبت بعد أشهر على العملية.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية ولا مكتب مدير المخابرات الوطنية

على الفور على طلب للتعليق.

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